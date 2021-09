Cooperativa na área de saúde adere ao projeto Banco de Alimentos de Alegrete

O projeto Banco de Alimentos em Alegrete tem novo parceiro. Em uma reunião com o Dr. Claudio Morsch e Dr Marco Polo , na UNIMED-Alegrete, Adão Roberto e Cynara Ramos apresentaram o projeto do Banco de Alimentos de Alegrete que está em desenvolvimento na cidade e buscando instituições parceiras.

Na ocasião, Dr. Claudio destacou o trabalho dos médicos na atenção a saúde das pessoas e que alimentação é importante nestes cuidados. Já o Dr. Marco Polo salientou que a fome dói e estas ações são importantes para amenizar estes sofrimentos.

A visita celebrou que a Unimed Alegrete é mais uma instituição parceira do Banco de Alimentos de Alegrete, somando-se no combate a fome para levar alimento as famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

O Projeto do Banco de Alimentos no município iniciou em 25 de janeiro de 2021, em reunião no Centro Empresarial de Alegrete e conta com apoio de diversas instituições parceiras.

O Bancos de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, levando alimento, saúde e segurança alimentar às pessoas que mais precisam.

Interessados em fazer doações, podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta: AABB, Lojas Quero-Quero, Rádio Minuano, Associação dos Arrozeiros.

O Projeto já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul . A Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado. Maiores informações ligue 999566385.