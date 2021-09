Lauro fecha parceria com Unipampa para realizar projeto com professores

A Escola Estadual Dr Lauro Dornelles efetiva importantes parcerias. Uma reunião com a Direção da UNIPAMPA, através do diretor do campus- professor Ederli Mrangon, professor Rafael Paris da Silva, a Diretora da Escola Mirza Nunes e a equipe Pedagógica do TUIM efetivaram tratativas para parcerias entre as partes.

Alegretense dono de indústria presente em 20 estados, não esquece os bailes de Carnaval de Alegrete

Lauro Dornelles e Unipampa

O Projeto conectados pelo amor, em tempos de esperança prevê o assessoramento dos professores e alunos na área da informática, visto que o ensino híbrido exige tal preparo. Através do projeto, coordenado pela professora Aline Mello da UNIPAMPA, os docentes da Escola Lauro Dornelles vão receber a formação de como trabalhar com as tecnologias no componente curricular, previsto na matriz do TUIM na Cultura Digital, quando os pequenos aprenderão como trabalhar com as novas ferramentas tecnológicas.