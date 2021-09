Ponte de Pedra é tema de música concorrente ao Canto Farroupilha

A transmissão será pelo Facebook e Youtube do Canto Farroupilha, com as músicas já classificadas entre as fases geral e local. Oito composições na fase geral e quatro na fase local.

Com letra de Marquito Ferreira da Costa, música de Arlindo Carvalho Jr, arranjo e interpretação de Maurício Baialardi, a música “Ponte de Pedra” é uma das concorrentes do 13º Canto Farroupilha.

Classificada na Fase Local, a música fala sobre história e a recente queda de um dos maiores a mais belos cartões postais de Alegrete e promete emocionar os expectadores.

A milonga foi gravada em estúdio na última segunda-feira (13), na presença dos músicos Gean da cidade de Formigueiro, os santa-marienses Lawrence e Tê Fraga, mais o alegretense Maurício Baialardi. “Gravamos a música Ponte de Pedra, que fala da recente queda de um dos maiores e mais lindos cartões postais do nosso Alegrete. A obra tá linda e vai ser apresentada junto as demais concorrentes no dia 18, na Live do Festival. Conto com a torcida e também a participação dos amigos já que a música mais popular será eleita por voto popular”, destacou o músico.

Baialardi com demais músicos da milonga Ponte de Pedra

Confira as músicas classificadas: 13º Canto Farroupilha de Alegrete -2021.

Fase geral



Amadrinhando – (Chamarra)

(Rafael Cunha, Marcelo Mendes / Mauro Silva)



De a cavalo, tranco manso – (Milonga)

(Gujo Teixeira / Matheus Alves e Juliano Moreno)



De José e outros tantos – (Milonga)

(Carlos Eduardo Nunes / Zé Renato Daudt)



El Parijero Y Mi Abuelo – (Chacarera doble)

(Martin Cesar Gonçalves / Miguel Dario Diaz)



Esvaído – (Rasguido)

(Matheus Costa / Alex Har)



Mundeiro – (Chamarra)

(Leonardo Borges, Adriano Alves / Fabricio Ocaña)



O Parto – (Milonga)

(Maximiliano Alves de Moraes / Piero Ereno)



Recolhida – (Galopa)

(Adair de Freitas)

Suplentes fase geral



1º Suplente: Com barro no coração – (Otávio Severo / Alexson Massagão, Marcio Fonseca)



2º Suplente: A Senhora Dos Versos – (Juan Daniel Isernhagen / Lucas Mendes)

Fase local



Atalhos – (Milonga) = ( Giba Trindade / M: Davi Lovato)



Baio Melado – (Chamarra) = ( Fernando Broda, Gerson Brandolt / Beto Vilaverde)



Ponte de Pedra – (Milonga) = (Marquito Ferreira da Costa / Arlindo Carvalho, Mauricio Baialardi)



Seu Riograndino – (Vaneira) = (Paulo Dias Garcia)

Suplente fase local



Bolicho do Quirino = (Evandro do Carmo)

7º CANTINHO FARROUPILHA

Classificados:

Categoria Mirim



Antonela Saldanha Vieira – Música: Flor de corticeira = (Edilberto Teixeira / Lidio Vieira)



Artur Ramos Senem – Música: Camparsão de Janeiro = (Evair Soares Gomes / Juliano Gomes)



Laurinda de Moura – Música: Aos Meus = (Matheus Neves da Fontoura / Felipe Barreto)

Categoria Infantil



Dafne Magnus – Música: A Valsa dos Vagalumes = (Adriano Sperandir, Cristian Sperandir e Nilton Jr)



Leonardo Schneider – Música: Pensarolando = (Mauro Moraes)



João Vitor Camargo – Música: Parti = (Diego Muller / Guilherme Castilhos e Lucas Ferreira)



Tayla Camara – Música: Seu Espinho e Flor de Tuna = (Gujo Teixeira / Cristian Camargo)



Vitória Heck – Música: Grão após grão = (Carlos Omar Vilela Gomes / Piero Ereno)

Categoria Juvenil



Anita Coruja Dutra – Música: Milonga pra Constâncio Soledade = (Jaime Vaz Brasil / Ricardo Freire)



Bianca Berton Largo – Música: Infância Maneada = (Zeca Alves / Diogo Mattos)



Bruna Gonçalves – Música: Um mate por ti = (Apparício Silva Rillo, Vinícius Brum e Beto Bollo)



Maria Luiza Mariani – Música: Folha em branco = (Zebeto Correia)



Murilo Vargas – Música: Alma leve de mar = (Romulo Chaves / Robledo Martins)