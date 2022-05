Coordenação define calendário de atividades da Feira do Livro e do FAC

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informa que a equipe de coordenação da Feira do Livro de Alegrete e do Festival Alegretense da Canção (FAC) esteve reunida com o Sesc a fim de organizar o calendário das atividades na manhã desta quinta-feira, 12, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

Foram discutidas questões como o concurso entre os alunos da rede pública municipal de ensino para definir o tema da Feira. Também foram planejadas questões orçamentárias e os funcionários que estarão com responsabilidades específicas como os lançamentos de livro, contatos com os livreiros, organização das atividades no palco, entre outros pontos.

Casos de depressão e suicídio são preocupantes nos primeiros meses deste ano

Os autores alegretenses que tiverem interesse em lançar suas obras na Feira do Livro, podem entrar em contato com o Centro Cultural.

O diretor orçamentário da Secel, Marcelo Alves, participou da reunião, assim como os parceiros Cláudia Rizzati e Paulo Amaral, do Sesc Alegrete.