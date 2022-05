Senador Heinze destina 500 mil reais para Santa Casa

Share on Email

O Senador Luiz Carlos Heinze indicou uma emenda de R$ 500 mil para a Irmandade da Santa Casa de Caridade.

Depois da última visita à Santa Casa de Caridade, em dezembro do ano passado, quando ouviu os gestores do hospital sobre as reais necessidades, levou para Brasília os pedidos e mais uma vez conseguiu indicar mais uma emenda na área da saúde em Alegrete.

Hospital será beneficiado por mais uma emenda do senador

Nesta semana, o Ministério da Saúde autorizou o empenho (via Fundo Estadual) de

uma emenda de autoria do parlamentar ao Orçamento Geral da União – OGU/2022, cota da emenda da Bancada Gaúcha, destinada à Irmandade da Santa Casa de Caridade.

A destinação desse recurso vai beneficiar todos os moradores de Alegrete e região.

Os recursos, que somam R$ 500mil, serão utilizados no custeio / MAC — Média e Alta

Complexidade — manutenção de unidades especializadas de saúde.

Parte da verba subsidiará a aquisição de materiais, a outra, o pagamento de contas de água e luz entre outras despesas necessárias ao bom atendimento à população.

O compromisso do senador Heinze com a comunidade de Alegrete ocorre em um momento muito crítico para o país e para o estado devido aos impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

O senador Heinze diz ter priorizado suas emendas para o atendimento a uma das áreas mais importantes para o ser humano: a saúde.

“O problema é muito delicado e dentro do limite das cotas parlamentares optei em

beneficiar a saúde e ajudar a melhorar e qualificar o atendimento às pessoas. Nossos

esforços se concentram agora para agilizar o pagamento o mais rápido possível”, afirmou o senador Heinze.