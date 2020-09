Coordenador do MTG e dos Festejos dizem que não haverá atividades nos CTGs e piquetes na Semana Farroupilha

Compartilhe











A Semana Farroupilha se aproxima e surgem informações de que os CTGs vão realizar as atividades artísticas e culturais, mesmo não tendo as atividades oficiais liberadas devido à pandemia.

O Coordenador da 4ª Região Tradicionalista, Marcos Saldanha Junior, disse que mesmo com a curva de contágio em queda, ele não vê como positivo qualquer atividade que caracterize aglomeração de pessoas. -Eu sempre digo que pelo fato de não ter a cavalagada da chama e o Desfile de 20 setembro, devido à pandemia não vamos ser menos tradicionalistas. Isso é um sentimento que está na alma de nós gaúchos”, salienta.

Ele disse que o Decreto do prefeito liberou o ensaio de invernadas, atividades restritas em cada entidade e que não deve ter aglomeração de pessoas.

Já o Coordenador dos Festejos, Cléo Trindade, informa que as atividades devem ser on line, comp as lives. Ele salientou que para manterem os cuidados, vão gerar o fogo na Praça e ascender a chama crioula, num total de cinco pessoas sem a participação de cavalos. O que os CTGs podem fazer são atividades de almoço com entrega nos carros, tudo com muito cuidado e seguindo os protocolos de saúde e o ensaio das invernadas em decisão mais recente. Essas ações sempre seguindo os cuidados, porque estamos em pandemia e existe o perigo de contágio do vírus.

Vera Soares Pedroso