Expresso D’Oeste esclarece descontos no valor de passagens

Na manhã de ontem(10), a reportagem do PAT, recebeu o questionamento de um usuário do transporte coletivo. A comerciária disse que teria presenciado que algumas pessoas estavam passando na roleta com um cartão e pagavam o valor de R$ 1,50. Ela não teria sanado a dúvida com o cobrador sobre o motivo, pois o mesmo disse que era apenas para alguns. Diante desta situação, a reportagem falou com a representante da empresa Expresso Fronteira D`Oeste, Ana Vezzaro.

Ela explicou que os descontos são para carteiras de estudantes e, os idosos e deficientes físicos tem gratuidade garantida diante do cartão do idoso e carteira de identidade. O valor da passagem se mantém R$ 3,00.

Ana, ainda, acrescenta que devido ao novo Decreto Municipal já estão realizando o cadastramento junto às empresas para que seja fornecido o vale transporte aos usuários. “Estamos realizando o das empresas pela demanda ser maior e também para evitar aglomeração” – comentou.

Em entrevista ao PAT, Ana também explicou que as linhas estão acontecendo de hora em hora de segunda à sábado( das 6h30min às 19h30min). Aos domingos e feriados os horários são das 6h25min às 19h15min. Sendo: 6h25min; 12h25min; 13h15min; 18h15min e 19h15min. Assim como, a linha Vera Cruz/ DR Romário está com reforço.

Quanto aos saldos que ficaram no antigo cartão, das empresas Vaucher e Nogueira, o secretário de Administração do Município, Rui Alexandre Medeiros, informou que está sendo discutido uma maneira de resolver a questão sobre estes vinculados ao STU. Ainda, de acordo com o Secretário, o Sindicato fechou suas portas e, até o momento, não respondeu sobre como fará a restituição.

Desta forma, a empresa Expresso Fronteira D’Oeste foi chamada para uma reunião onde ficaram definidos os critérios adotados para atender esta demanda, acredita-se que nos próximos dias a situação do fornecimento dos vales-transporte estará regularizada.

O Transporte Coletivo em Alegrete passou a ser realizado pela empresa Expresso Fronteira D`Oeste no último dia 1° e, até o momento, a avaliação da maioria dos usuários tem sido positiva. O grande questionamento, no início, se deu em razão do saldo no vale transporte, o que gerou uma grande dúvida dos usuários e uma despesa extra em razão dos valores serem pagos em dinheiro, direto na roleta.