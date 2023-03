Coordenadora de Educação inspeciona investimentos no Salgado Filho e obras no Oswaldo Aranha

Share on Email

Um dos locais que vai visitar é a Escola Salgado Filho, em relação a ligação da rede para os aparelhos de ar condicinado que estão instalados, há tempos, e não podem ser ligados, porque a rede precisa ser atualizada.

São 13 aparelhos que foram instalados em 2015 e não podem ser ligados por incompatibilidade na rede elétrica.

Ela também pretende ir à escola Oswaldo Aranha para ver como estão as obras no prédio da General Sampaio, do muro e outros serviços que diz que estão em andamento escola. O arquiteto João Brum acompanha a Coordenadora Regional de Educação nestas visitas em escolas de Alegrete.

