Recolhimento de lixo é inseguro e causa transtornos à comunidade

Uma foto flagrou o exato momento em que uma caçamba e uma retroescavadeira faziam a função de caminhão de lixo.

Os coletores levavam as sacolas com os detritos direto no braço da retroescavadeira. O trabalho além de ficar mais lento é de alto risco para os trabalhadores, pois é possível que o manejo da mão da retroescavadeira machuque algum coletor. Também é importante lembrar que o caminhão fica abarrotado e podem cair sacos de lixo tanto nos trabalhadores, como também nas pessoas que passam perto da caçamba.

A partir de janeiro de 2023, quem responde pela coleta de lixo passou a ser a Secretaria de Meio Ambiente. A secretária da pasta, Gabriela Segabinazi, afirmou ao PAT, em dezembro de 2022, que uma licitação tramitava para aquisição de um novo caminhão de lixo.

Um dos trabalhadores da coleta de lixo conversou com o PAT, mas preferiu manter sua identidade anônima, ele declarou que a promessa de novos equipamentos há muitos anos é a mesma. O entrevistado alertou que o descarte incorreto do lixo é outro fator que assusta, uma vez que dentro dos contêineres materiais de construção, pedaços de móveis – às vezes mobílias inteiras -, e até animais em estado de putrefação são encontrados.

Existe uma expectativa referente aos 692 mil reais que a bancada do PDT destinou para a compra de um caminhão de lixo para a cidade, porém ainda não se tem conhecimento sobre quando isso acontecerá. Questionamos a secretária do meio ambiente sobre a compra do novo caminhão e também acerca da situação atual da coleta, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.