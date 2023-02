Cueca “esquecida” em placa de sinalização da Venâncio vai dar problema

A folia do Carnaval terminou. As quatro noites de festa na rua Venâncio Aires foram de muita folia, alegria e descontração entre os participantes.

Em meio à folia, alguns fatos curiosos (e até bizarros) marcaram o Carnaval. Na manhã de terça-feira, a imagem de uma cueca(muito desgastada pelo tempo)em uma placa de sinalização, depois da limpeza realizada no local, aguçou a curiosidade de quem presenciou a cena: o que teria ocorrido para explicar a inusitada imagem.

Se o dono da peça íntima estava solteiro e perdeu, não é nada – o pior vai ser explicar para a esposa como isso aconteceu e onde deixou – descreveu sorrindo um dos responsáveis pelo “achado”.

Carnaval festeiro e pecador, é sempre regado a álcool- acrescenta.

“Procura-se o folião que perdeu um dos pertences na Venâncio Aires” – destacou o responsável pela foto.

No fim do Carnaval, dar uma olhada nas fotos do celular pode surpreender muitos dos foliões que em alguns momentos não recordam nem ao menos da maioria. Mas o melhor é que são momentos super engraçados, com amigos, que vão servir de memes pro resto do ano!