Coordenadoria Regional de Saúde aguarda vacinas para a quinta dose contra Covid

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) não vai ampliar a quinta dose da vacina contra a covid -19 para quem tiver menos de 40 anos no RS. Porém, pessoas entre 18 anos e 39 anos com alguma comorbidade, além de todas as pessoas com 40 anos ou mais, receberão o reforço.

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Alegrete, aguarda o documento que autoriza a quinta dose da vacina em pessoas acima dos 40 anos.

Apesar do crescimento de casos em pessoas acima de 60 anos e da presença da nova subvariante do vírus detectada no Rio Grande do Sul e em outros Estados, o governo estadual explica a medida.

— Por não haver evidências científicas, o RS não vai indicar a terceira dose de reforço (quinta dose) da vacina para a população abaixo dos 40 anos, exceto para as pessoas de 18 anos a 39 anos com comorbidades. Para este público, com comorbidades, há evidências (da eficácia da quinta dose). O público acima dos 40 também receberá — explica Tani Ranieri, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

Com informações ZH