Ministério da Agricultura anuncia compra de arroz via CONAB

O Estado responde por 70% da produção nacional do alimento. Cerca de 80% da safra já havia sido colhida, mas a iniciativa, explicou o ministro aos produtores, visa evitar especulação de preços diante do cenário de isolamento do RS com com o aeroporto de Porto Alegre fechado.

Dados da Embrapa mostram que o Brasil consome cerca de dez milhões de toneladas de arroz por ano. O Ministério da Agricultura ainda está avaliando, junto aos produtores, o tamanho do prejuízo para o setor produtivo do Estado. O RS é responsável por 70% de todo o arroz produzido no Brasil.