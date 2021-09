Copa dos Campeões inicia neste sábado com cinco jogos no Capão do Angico

Com a retomada das atividades, o futebol amador alegretense que já havia retornado com jogos no estádio Farroupilha, agora terá bola rolando no complexo de campos do Jockey Club, em Alegrete.

A 5ª edição da Copa dos Campeões promovida pelo Palmeiras na categoria sênior especial vai reunir 10 clubes nessa retomada. Divididos em duas chaves de cinco times em cada, os oito melhores na classificação geral avançam para próxima fase.

Cinco jogos vão marcar o retorno do futebol em campo aberto

De acordo com o coordenador técnico da Copa, Valdir Knierin, serão cinco jogos a cada rodada. Neste sábado (25), às 14hs, jogam Operário x União (Palmeiras), Boca Jrs. x São José (Honório) e Centenário x Nacional (Estrelão). A partir das 16hs, mais dois jogos complementam essa 1ª rodada. Tinga x Fluminense (Palmeiras) e no campo do Honório, o Ser Ceva duela com o Sindicato.

Conforme o presidente do Verdão do Capão do Angico, dois clubes desistiram da Copa este ano, o atual campeão Alvorada e o Fortaleza ficaram de fora da disputa por decisão própria dos dirigentes.