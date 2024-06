Amanda Gobus ministra oficina gratuita no Centro Cultural neste sábado em Alegrete

O programa de extensão Programa C da Unipampa e o Instituto Botucatu realizam a oficina de aquarela sobre Pássaros do Bioma Pampa, neste sábado (29), das 15h às 17h no Centro Cultural, pela artista Amanda Gobus Lopes. A oficina é gratuita e visa desenvolver a criatividade dos participantes inspirada na beleza dos pássaros do Bioma Pampa.

A alegretense Amanda Gobus Lopes, é ilustradora e artista do Projeto Motus-Movimento Literário Digital, trabalha com desenvolvimento de ilustrações e animações 2D para as redes sociais além de desenvolver tirinhas com humor e criatividade com projetos de pintura com desenho criativo.

Este mesmo projeto também está com inscrições abertas para o “Clube da Aquarela” – caturritas mirins”, com oficinas temáticas duas vezes por mês. É possível conhecer um pouco mais do seu trabalho no instagram @amanda_gobus.

O Instituto Botucatu dedica-se à preservação ambiental e ao desenvolvimento consciente da sociedade. A missão principal é a conservação da biodiversidade do Pampa, aliada ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento das comunidades.

A instituição está comprometida com os ecossistemas, as culturas tradicionais, a cidadania e a construção de um futuro ambientalmente equilibrado e socialmente justo. Recentemente, organizou, junto com a Biblioteca Pública Municipal, a Exposição Fotográfica “Aves do Pampa”. As fotos são fruto da “Passarinhada” da fotógrafos Luiza Kuck, Matias Jardim e Geraldo Apratto Gonçalves. Passarinhada ou Birdwatching é o hobby de observar aves nas cidades ou em seu habitat natural sem alterar o ambiente onde vivem ou seus comportamentos.