Coronavírus: 2 casos suspeitos em Alegrete são descartados

Os dois casos suspeitos de coronavírus, em Alegrete, que entraram no balanço do Ministério da Saúde foram descartados, segundo informou nesta sexta-feira (20) a Agência Estadual de Vigilância em Saúde.

Conforme informações, os casos foram examinados no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), e deram negativo. A jovem de 23 anos que apresentava sintomas que se encaixavam no coronavírus, teve o caso descartado nesta manhã(20). Assim como, o caso suspeito da esposa de um militar. A mulher tem 41 anos. As duas mulheres estavam em isolamento social.

A situação da jovem, a suspeita também ocorreu pois ela estava com sintomas desde o dia 6 de março e só comunicou às autoridades agora, na terça-feira, dia 17. Num primeiro momento, teria dito que esteve em Montevidéu, mas admitiu que, na verdade, teria ido ao Carnaval Fora de Época de Uruguaiana. Lá ela teve contatos com pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Já da esposa do militar, o contato foi com uma pessoa de São Paulo no trabalho. Ela apresentou os sintomas na quarta-feira e, no mesmo dia, teve coletado material para exame.

Em contato com a Secretária Bianca Casarotto, a recomendação é que as pessoas permaneçam em quarentena. Que todas fiquem em casa e em caso de necessidade, apenas uma seja exposta. Como ir a supermercados e farmácias. Mesmo com os testes descartados, ainda há necessidade de cuidados. Porém, o risco de pessoas assintomáticas espalhando o vírus existe, ainda é iminente. Outra situação que é muito importante são as viagens, evitar o máximo de contatos com pessoas de outros municípios. Esse é um momento de resiliência, não de férias coletivas.

