Teimosia e irresponsabilidade: alegretenses saem às ruas e formam filas em supermercados neste sábado

Na manhã deste sábado(21), a cena nas ruas de Alegrete sugere o quanto muitos alegretenses não estão levando a sério a determinação do Decreto Municipal.

Em um breve passeio pelas principais ruas é possível verificar um número elevado de pessoas nas ruas. Idosos, crianças, jovens e adultos de todas as idades em algumas situações caminhando,em grupo, em rodas de conversas, supermercados, mesmo com a limitação do número de pessoas e itens a imagem é de superlotação. A conscientização de todos é indispensável. O isolamento obrigatório, por esse motivo o fechamento das escolas, universidades e da maioria do comércio. As medidas estão previstas para terminar em 30 dias. Porém, podem ser alteradas a qualquer momento.

O fato dos dois casos suspeitos descartados no Município, não significa que todos estão livres, muitas pessoas assintomáticas estão circulando, há também àquelas que chegaram de viagens há pouco tempo. A determinação é para que fiquem em casa, que apenas uma pessoa saia em extrema necessidade. Na tarde de ontem, a Guarda Municipal passou pelas principais ruas fazendo alerta para que a população fique em casa.

Na manhã deste sábado, a fiscalização do Procon no comércio, esteve em algumas bancas nos Camelôs, que entenderam e fecharam, assim como nas Lojas Americanas. Porém, as Lojas Americanas foi constatado que há alvará para funcionamento como mercado, desta forma, pode permanecer atendendo dentro de alguns cuidados.

Uma segunda atualização nos casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul durante a noite da sexta-feira (20) elevou o total no estado para 56. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Os novos pacientes são:

Homem de 39 anos, Dois Irmãos

Mulher de 54 anos, Eldorado do Sul

Homem de 22 anos, Canoas

Homem de 34 anos, Porto Alegre

Homem de 44 anos, Alvorada

Homem de 41 anos, Torres

Homem de 40 anos, Canoas Em Santana do Livramento e Bagé a situação é ainda mais delicada, casos confirmados. É preciso que os alegretenses compreendam que ficar em casa é indispensável.