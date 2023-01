Corpo carbonizado e com as mãos amarradas é encontrado em Santa Maria

Share on Email

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santa Maria, na Região Central, investiga crime descoberto na manhã desta terça-feira (31). Um corpo carbonizado, com as mãos amarradas e amordaçado, foi encontrado por volta das 10h30min às margens da BR-287, próximo à entrada para o distrito de Boca do Monte.

Pelo estado do corpo, não foi possível fazer a identificação mas, conforme a Polícia Civil, a suspeita é de que a vítima seja um homem. Também não foi possível visualizar se há ferimento causado por tiro ou arma branca, nem se a vítima foi morta antes ou pela ação do fogo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por uma pessoa que passava pelo local e encontrou o corpo ao sentir forte odor. Logo depois, a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil foram acionadas. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) também foi ao local para coletar provas e recolher o corpo para fazer a identificação.

Esse é o terceiro homicídio registrado em Santa Maria em 2023. No ano passado, ao total, foram 70 assassinatos na cidade.

Por: NAION CURCINO