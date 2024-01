Corpo carbonizado é encontrado no porta-malas de veículo incendiado em Cacequi

Share on Email

A Polícia Civil investiga a morte de uma pessoa encontrada no porta-malas de um veículo Ford Fiesta em chamas na noite de sábado, em Cacequi. O fato aconteceu volta das 21h40min na Rua Brasil, próximo à travessa da linha férrea, em direção à localidade de Umbu. A identidade da vítima, que teve o corpo carbonizado, não é conhecida até o momento.

Integrantes da Associação Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) foram acionados para controlar as chamas. No local, o veículo já havia sido destruído pelo fogo. A Brigada Militar atendeu à ocorrência e isolou a área até a chegada da Polícia Civil.

As autoridades têm como foco principal de suas investigações a possibilidade de que, diante da violência dos criminosos, a morte seja resultado de uma execução. O corpo foi encaminhado para exame de necropsia, que vai fornecer informações que possam colaborar no esclarecimento do caso.

As informações são do site Bei.