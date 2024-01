Violento acidente entre Fiat Toro e ônibus no Centro de Alegrete

Um acidente de trânsito ocorreu no cruzamento das ruas Barão do Amazonas com Visconde de Tamandaré, no centro de Alegrete. Segundo o relato do condutor de uma caminhonete Toro, ele seguia em direção à via preferencial quando a colisão aconteceu na esquina. O motorista afirmou que chegou no cruzamento e não visualizou o veículo se aproximando, quando a frente de sua caminhonete foi atingida pelo ônibus da empresa Fronteira D’Oeste.

Por outro lado, testemunhas que estavam dentro do transporte coletivo destacaram que, no momento da colisão, apenas ouviram o estrondo do impacto.

O ônibus fazia a linha Ibirapuitã Polivalente e não houve registro de feridos. O acidente foi por volta das 17h30min, desta segunda-feira(29).

Patrulha Rural prende indivíduo com armas e munições no interior do Município