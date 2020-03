Corpo é encontrado às margens da BR 293

Familiares estiveram no local e fizeram o reconhecimento

Na tarde de hoje (5), logo depois do meio dia, a Polícia Civil de Dom Pedrito recebeu a informação de que havia o corpo de uma pessoa às margens da BR 293, no Km 212, próximo à localidade da Chicaca. O operador de um trator que passava pelo local foi quem viu o cadáver. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e aguardaram a chegada do Instituto Geral de Perícias.

Acreditava-se inicialmente tratar-se de um andarilho, porém, familiares do homem estiveram no local e reconheceram-no. Trata-se de Aldamir Fernando Melo Braga, de 65 anos. Braga, como era conhecido, podia ser visto pelas ruas de Dom Pedrito recolhendo latinhas. Conforme o irmão de Aldamir, ele teria sido visto pela última vez no dia 18 de fevereiro.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para necropsia, em Bagé. Apesar de a família ter reconhecido o corpo, o polícia irá solicitar um exame de DNA para comprovar a identidade.

Fonte: Qwerty