Mulher não aceita separação, não deixa ex retirar roupas de casa e põe fogo nos celulares

Mulher coloca fogo em dois aparelhos celulares e não deixa ex- retirar seus pertences de casa.

De acordo com o homem de 36 anos, na última semana ele terminou o relacionamento com a acusada. Eles estavam juntos há mais de dois anos. Porém, a mulher não teria aceitado a decisão dele e colocou fogo em dois aparelhos celulares, sendo que um deles era da empresa de transportes que a vítima trabalha. Na sequência, a ex não permitiu que o homem retirasse seus pertences do local. Ele pondera que em momento algum a agrediu.

Mas que deseja representar contra a acusada.