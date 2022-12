Corpo é encontrado em açude no interior de Alegrete

Share on Email

Na noite de ontem(20), por volta de 19h, o corpo de um trabalhador rural que estava desaparecido, foi localizado dentro de um açude, no interior de Alegrete.

De acordo com informações, o filho teria encontrado o corpo que emergiu. Uma ocorrência de desaparecimento, havia sido realizada na Delegacia de Polícia.

A vítima, identificada como Manoel Azevedo Gonçalves, de 71 anos, trabalhava há seis meses no estabelecimento rural, que fica cerca de 7km da cidade.

“O corpo foi encaminhado para necropsia, mas ao que tudo indica foi morte por afogamento, a vítima não sabia nadar e possivelmente tenha caído no açude. Não há nada suspeito em relação ao caso”- informou a Delegada titular da DP, Fernanda Mendonça.

O filho maior de idade, esteve na DPPA para depoimento. A Polícia Civil, Bombeiros e a Funerária Angelos estiveram no local.

As últimas homenagens a Manoel Azevedo Gonçalves, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na Avenida da Saudade, perto do Cemitério. O sepultamento será às 17h, desta quarta-feira(21), no Cemitério Municipal de Alegrete.