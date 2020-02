Corpos de dois jovens são encontrados na barragem da Maestra em Caxias do Sul

Já Matheus Pereira de Souza, de 17 anos, foi visto pela última vez no sábado (8) e também foi localizado nesta segunda, por volta do meio-dia, por uma equipe de mergulhadores de Porto Alegre.

Segundo o comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias do Sul, Julimar Fortes, a informação de que Carlos Henrique teria se afogado na barragem chegou para a corporação na sexta-feira.

“A partir disso fomos fazer o mapeamento do local e começamos as buscas no sábado”.