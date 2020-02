Preso em apartamento do Centro Histórico de Porto Alegre suspeito de agredir ex-namoradas

Foi preso, na manhã desta terça-feira (11), Thiago Guedes Pacheco, de 38 anos, suspeito de agredir diversas vezes, dez ex-namoradas . De acordo com o delegado Arthur Rinaldi, o homem estava escondido num apartamento no Centro Histórico da Capital.

“Nós iniciamos a investigação em dezembro, logo que foi expedido o mandado de prisão preventiva. Desde então, ele estava escondido neste apartamento. Nós apuramos, com os vizinhos, que ele estava bem recluso, se quer abria as janelas. Os vizinhos nem sabiam que tinha morador, achavam que o apartamento estava abandonado”, disse ao G1 o delegado.

Ainda de acordo com Rinaldi, uma pessoa era vista constantemente entrando no prédio com sacolas, possivelmente de comida, ficando de um a dois dias no local.

Thiago aguarda numa cela do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) até que a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) informe para qual presídio ele deve ser levado, o que deve acontecer no final da tarde desta terça (11).

Segundo o delegado, o suspeito ainda não se manifestou.

De acordo com a Polícia Civil, dez mulheres já foram identificadas, e registraram diversas ocorrências contra ele por agressão, ameaça e repetidos descumprimentos de medidas protetivas. Sete das ocorrências foram feitas em Porto Alegre, e uma em Gravataí, na Região Metropolitana da Capital. Outras duas vítimas foram identificadas em Brasília e em Barcelona, na Espanha.

A advogada de Thiago, Adriana Barcellos Lima, disse que iria conversar com o cliente e passar um posicionamento da defesa no final da tarde desta terça (11).

Casos de agressões

Vítima mais recente, a psicóloga Nádia Krubskaya Bisch terminou o namoro em março do ano passado. Ela conta que foi constantemente perseguida e ameaçada de morte por ele.

“Ele era insistente, ligava mil vezes. Ficava fazendo campana na rua do meu condomínio, aparecia no meu consultório, ficava me esperando na saída. Isso cansa!”, esbraveja. “Muitas vezes as mulheres voltam, e eu voltei das outras vezes, porque tu te sentes fraca. É cansativo dizer não e ela não aceitar.”

Em novembro do ano passado, Nádia foi perseguida pelo ex no estacionamento do trabalho. E nem a presença do porteiro, que a acompanhou até o carro, intimidou o agressor. “Eu consegui entrar no meu carro e segurar a porta. Ele conseguiu abrir, e a gente ficou na disputa da porta com ele berrando que se eu não tivesse 10 minutos [para falar com ele] ia jogar ácido na minha cara, ia derreter minha cara inteira, me matar e destruir minha carreira”, descreve.

Nádia conseguiu se desvencilhar e fugiu, mas Thiago perseguiu a ex-namorada no trânsito e fechou o carro dela. “Fiz a ocorrência em outubro de 2019. Duas semanas depois, ele apareceu. Me seguia com o carro. No dia que fiz a segunda ocorrência por descumprimento, eu estava com as crianças no carro”, conta a psicóloga, que tem dois filhos.

Preso em operação, solto pela Justiça

A polícia pediu a prisão preventiva do homem e, em 27 de novembro do ano passado, ele foi detido em uma operação de combate ao feminicídio realizada em todo o país. Ficou só um dia na cadeia.

Uma semana depois de ser solto, no início de dezembro, Thiago voltou a procurar Nádia. Foi até o condomínio onde ela mora, na Capital, pediu que ela fosse com ele até o carro, estacionado algumas quadras adiante, obrigou-a a entrar e, segundo ela, tentou matá-la.

“Ele me esperou na frente da minha casa, chorando, dizendo que estava muito difícil ficar longe, que estava sofrendo. Eu baixei a guarda. Ele me agarrou, começou com um inquérito sobre com quem eu estava, e começou a me agredir”, diz Nádia, que chora ao lembrar os momentos de desespero.

“Ele me deu um mata-leão, botou a mão na minha boca e dizia com os dentes cerrados que iria me apagar, me matar, desovar meu corpo. Me dava tapas, puxão de cabelo, que eu era isso e aquilo. Na terceira vez [que a agarrou], lembro de ficar tudo preto e de meu corpo amolecer, da sensação de desmaio. Fingi que tinha desmaiado. Não sei quanto tempo fiquei sem respirar”, recorda.

Nádia foi salva por um motorista que passou pela rua e percebeu as agressões. A pedido da polícia, a Justiça decretou novamente a prisão preventiva de Thiago por tentativa de feminicídio.

Na decisão de soltar o homem, a magistrada Marcia Kern, do 1º Juizado de Violência Doméstica e Famíliar, alegou que Nádia falou com ele em um aplicativo de mensagens, o que demonstraria que ambos descumpriram a medida protetiva.

“A conversa travada por whatsapp (…) mostra que o casal livremente passou a se comunicar naquela data, sendo marcado um encontro que realmente aconteceu (…). Assim, se houve quebra da medida protetiva, essa foi motivada por ambos os envolvidos”, escreve a juíza, em sua decisão, para justificar a soltura de Thiago.

A advogada Gabriela Souza, que cuida do caso, entende que havia elementos suficientes no histórico para mantê-lo na cadeia.

“Daquela prisão até agora não houve audiência. Não se analisa um histórico antigo de boletins, que ele já é perigoso, que já fez várias vítimas, que é um risco à sociedade. O estado teve a oportunidade de punir esse homem e manter as mulheres seguras”, lamenta a advogada, que junto com outra colega atende apenas mulheres vítimas de violência.

Relato gerou rede de denúncias

Depois que revelou a própria história em uma rede social, Nádia começou a receber mensagens das outras mulheres com quem ele teve relacionamentos, e elas relatavam as mesmas agressões.

Uma delas é uma professora, que prefere não ser identificada, e namorou Thiago em 2016.

“Eu era agredida constantemente. Até no dia meu aniversário. Ele me puxou pelo cabelo porque as pessoas queriam tirar foto comigo. Todo mundo viu isso. Depois, as agressões foram se repetindo”, afirma.

O relacionamento acabou, mas Thiago não teria desistido. Segundo ela, a perseguia e invadia sua casa frequentemente, pedindo para voltar.