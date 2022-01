Corsan anuncia para breve 5 estações de bombeamento de esgoto para Alegrete

O Superintendente Regional da Corsan em Alegrete, Maximiliano Alves de Moraes, em visita à Câmara Municipal nesta quinta-feira(27), afirmou que Alegrete é, talvez, a cidade gaúcha melhor provida de água e que jamais haverá racionamento. A declaração foi feita ao presidente Anilton Oliveira, vice-presidente Itamar Rodriguez e ao vereador da bancada do MDB, João Leivas, pelos quais foi recebido.

Maximiliano aproveitou para anunciar as boas novas da Corsan para Alegrete. Nos próximos dias Alegrete estará atingindo em torno de 35 a 38 por cento de serviço de esgoto com a entrega de quatro estações de bombeamento de esgoto em fevereiro próximo e uma quinta estação prevista para abril, estações estas que evitarão que o esgoto in natura deságue no rio Ibirapuitã. Também estará entrando em operação mais 8 Km de rede coletora de esgoto na cidade.

Com relação a Alegrete ser bem servida no que tange ao abastecimento de água, observou o superintendente que eventuais faltas de água em alguns bairros da cidade ocorrem por defeito na rede ou redução de pessoal ou equipamento para reparação imediata do defeito, situação que a companhia trabalha no sentido de corrigir.

A visita foi considerada muito proveitosa e o superintendente colocou-se à disposição da Casa para o que for necessário quanto à questão da distribuição da água na cidade de Alegrete .