Banco de Alimentos de Alegrete completa um ano de combate à fome no município

No último dia 25 de janeiro, o Banco de Alimentos completou um ano da primeira reunião para a criação da entidade sem fins lucrativos que visa o combate à fome no Município.

Adão Roberto, criador do projeto em Alegrete, lembra quando em janeiro de 2021, apresentou ao Presidente do Centro Empresarial a proposta da criação na cidade do Banco de Alimentos.

Tão logo apresentou as propostas de trabalho, o Banco já recebia o primeiro apoio institucional neste projeto de combate à fome e o intuito de levar um pouco de esperança às famílias carentes.

Atualmente, cerca de 30 instituições apoiam a ideia e, segundo Roberto, o projeto continua avançando em busca de qualificação do trabalho.

O Banco de Alimentos consolida, assim, sua missão em Alegrete de combater à fome, levando esperança para as famílias que passam por esta dificuldade com a falta de alimentação nestes momentos de pandemia.

Entregas são feitas por voluntários do Banco de Alimentos

Nesses 365 dias de atuação, o Banco conseguiu fazer o atendimento de todas famílias carentes que residem em áreas ribeirinhas. As doações podem ser feitas na Associação dos Arrozeiros, Unimed, AABB, Lojas Quero Quero, Fighera Máquinas, ERGOMED e Condomínio Vasco Alves.

A próxima atividade de arrecadação do Banco de Alimentos de Alegrete será no dia 5 de fevereiro, com o tradicional Sábado Solidário. Mais informações ligue (55) 999566385.