Corsan conserta cano rompido e tapa buraco em rua do Centro

O buraco na Rua Coronel Cabrita, a três quadras do centro, próximo a Rua Castro Alves, que estava atrapalhando o trânsito na via e causando transtornos à população, foi consertado na manhã desta quarta-feira (16).

Conforme o responsável pelo escritório local da companhia Cristiano Machado, o secretário de infraestrutura Mário Rivelino, havia entrado em contato com ele, tão logo a reportagem do PAT abordou o assunto na terça-feira (15).

De acordo com a secretaria de infra, uma equipe foi ao local e após verificar que havia um cano rompido, a situação foi comunicada para o setor responsável da Corsan. “Entrei o contato com eles e prontamente confirmaram o serviço para o dia seguinte”, comentou o secretário Mário Rivelino.

Duas veadas são resgatadas na madrugada, uma delas estava ferida e morreu durante o atendimento

Em contato com o profissional da Companhia Cristiano Machado, o trabalho deve ser concluído em no máximo cinco dias para concluir o reparo no asfalto. Serviço este feito por uma empresa terceirizada, que é designada para realizar estes tipos de trabalho no município.

O secretário municipal de infraestrutura explica que está sendo feito uma série de reparos bem pontuais em algumas vias que apresentam desgaste do asfalto.

A operação tapa-buraco é um serviço paliativo que está a alcance da secretaria. Ainda não ha uma definição quanto ao recapeamento das ruas e más condições.

Júlio Cesar Santos