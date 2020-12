Duas veadas são resgatadas na madrugada, uma delas estava ferida e morreu durante o atendimento

Na madrugada desta quarta-feira(16), o PAT veiculou um post sobre o flagrante de um veado no centro. O animal estava saltitante pelas ruas nas imediações do Centro Cultural. Cerca de duas horas depois, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam ocorrências de resgate das mesmas. O primeiro atendimento foi próximo à Unidade Militar, 12° BE Comb, onde, o animal silvestre adulto estava “encurralado”. Ao ser resgatado observou-se que se tratava de uma corça(fêmea) e posteriormente foi solta na mata, em seu habitat. Segundo o sargento Matos, eles estavam em patrulhamento ostensivo quando visualizaram o animal. Os policiais acionaram os Bombeiros pois precisavam de cordas e apoio para o resgate. “Tudo foi muito rápido, assim que conseguimos concluir o trabalho nesta primeira ação, já fomos comunicados do segundo atendimento”- citou.

Na sequência, um outro comunicado levou os policiais militares e os bombeiros em frente ao Centro Cultural onde uma outra corça, porém, jovem, estava ferida. De acordo com informações dos policiais, a bióloga Juscelita Venes já estava no endereço e, tudo foi feito, para tentar salvar o animal silvestre, entretanto, ela não resistiu.

Em contato com a bióloga, ela salienta que provavelmente, ela tenha sido atropelada, pois estava muito ferida e apresentava lesões na boca, além de secreções. Juscelita cita que o animal foi imobilizado por populares que a visualizaram no local. ‘Sou vegetariana convicta, para mim, os outros animais são irmãos que habitam o mesmo planeta”- completou a bióloga que ficou muito emocionada com a morte da veadinha. Nesta manhã, ela esteve envolvida em todos os trâmites para a remoção do corpo da corcinha.

Os dois animais estavam fora do seu habitat e há relatos de outros casos. Um deles, segundo um ciclista, foi no último sábado(12), na BR 290 próximo ao Trevo do Arco. O animal tinha sido atropelado por um caminhão e morreu.

Toda a ação dos Bombeiros, da Brigada Militar e da bióloga foi para que os animais pudessem ser resgatados e levados novamente para o seu habitat, sem lesões, mas infelizmente por ser pequena a veada jovem não resistiu aos ferimentos.

(Foto: crédito Juscelita Venes)

“Fui procurada como profissional registrada no Conselho Federal de Biologia, e assim que efetuei o resgate do animal capturado pelos populares, a Brigada Militar de Alegrete me auxiliou no transporte do pequeno animal para um local seguro e adequado, mas infelizmente veio a óbito no trajeto. Hoje, pela manhã, procurei a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Alegrete, onde me reportei diretamente à Secretária do Meio Ambiente, relatei o ocorrido e ela prontamente acionou o serviço de remoção do corpo do animalzinho através da Secretaria de Infraestrutura com os funcionários Eli, Luis Carlos e Antonio.”- esclareceu a bióloga.

(Foto: crédito Juscelita Venes)

(vídeo crédito Juscelita Venes )

Veja no link abaixo o primeiro post onde destacava apenas a “aventura” de um dos animais silvestre pelas ruas de Alegrete. A primeira publicação destaca que era um veado pois o leitor que realizou o flagrante o filmou com uma certa distância, mas tudo indica que possa ter sido uma das veadas localizadas e resgatadas na sequência.

Flaviane Antolini Favero