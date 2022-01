Corsan, superintendência Fronteira, é destaque em prêmio nacional

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Superintendência da Fronteira (Surfro), da Corsan, passou por um processo de avaliação da sua gestão em setembro de 2021, o que resultou no Prêmio Quíron Prata Nível II “Rumo à Excelência”, do Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS).

A premiação é realizada pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes). Nessa avaliação, foi possível examinar a gestão da organização e a maturidade da gestão. Esse é o quarto ano em que a Surfro é submetida a esse tipo de avaliação e, em todos os anos, foram obtidos reconhecimentos/premiações pela gestão desenvolvida nas cidades de Alegrete, Quaraí, Barra do Quaraí, Manoel Viana, São Borja, Itaqui e Maçambará.

Corsan

O superintendente Maximiliano de Moraes informa que “o objetivo principal da Surfro é a busca constante pelo aprimoramento da gestão, para que nosso cliente sempre esteja satisfeito com os serviços prestados pela Companhia. Sermos reconhecidos em uma premiação que é considerada o ‘Oscar’ do Saneamento nos permite deduzir que estamos no caminho certo para uma gestão eficaz”, afirmou.

Outras superintendências regionais da Corsan também conquistaram reconhecimentos no PNQS 2021. Confira os resultados completos em corsan.com.br/corsan-e-destaque-no-pnqs-2021.