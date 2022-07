Covid-19: com 177 casos ativos, Alegrete recebe novo Aviso do Governo

O governo do estado emitiu nesta quarta-feira (29), pela quinta vez consecutiva, avisos para todas as 21 regiões no Sistema 3As de Monitoramento, que gerencia a pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada em reunião do Gabinete de Crise.

Houve um aumento no número de casos, fazendo com que a incidência semanal chegasse a 224 por 100 mil habitantes, conforme o Palácio Piratini. O número de internados entre casos suspeitos e confirmados, entretanto, diminuiu em 28, sendo um decréscimo de 18 pessoas em leitos clínicos e de 10 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O município de Alegrete fechou a quinta-feira (30), com o registro de 21 casos positivos, 17 mulheres e 04 homens, com idades entre 22 e 85 anos.

Há duas pessoas internadas com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 19.950 casos confirmados e 19.446 recuperados. Há 177 casos ativos no município. A cidade tem registrado 327 vidas perdidas pela doença.

Segundo dados da secretaria de saúde do município já foram realizados 58.034 testes, sendo, 38.084 negativos, 19.950 positivos e há cinco pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal estão 79 pessoas.

O aviso é o primeiro nível do Sistema 3 As de Monitoramento, vigente desde maio de 2021. Após esse patamar, existem os níveis de alerta, quando cada região precisa adotar planos de ação contra a pandemia, e ação, quando o estado intervém nesses planos.

O número de internados em leitos clínicos, suspeitos e confirmados na quarta-feira era 743, uma redução de 2,4% quando comparado à semana passada. Os internados em UTIs, suspeitos e confirmados, são 207, o que representa uma redução de 4,6% em relação à semana passada.

O estado atingiu, na última quarta-feira (29), a marca de 40 mil mortes em razão da Covid-19. De acordo com o monitoramento feito pela Secretaria Estadual da Saúde, na semana foram registrados 118 óbitos por Covid-19.

O governo reforça a importância de a população buscar a dose de reforço e a segunda dose da vacina contra Covid-19. Cerca de 80% da população residente no estado está com o esquema vacinal primário (duas doses) completo, mas apenas 55,4% tomaram a dose de reforço.

Foto: Alex Porto