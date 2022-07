Denúncia de irregularidade em linha do transporte escolar

Na tarde de quinta-feira(30), uma denúncia chegou ao PAT.

Uma situação relacionada ao transporte escolar. De acordo com a denunciante, a empresa que ganhou a licitação para realizar o transporte dos alunos e professores no Pólo do Caverá ( 1 linha); Jacaquá ( 3); Durasnal ( 2) Passo Novo (1 linha), estaria transportando crianças e professoras em uma caminhonete, com um tanque de diesel na carroceria.

O relato é de que por vezes, os ônibus também, seriam abastecidos com o mesmo veículo. Devido a um problema no ônibus desta linha, o deslocamento das crianças e educadoras, teria sido realizado através da picape com o tanque de combustível em cima.

A denúncia também se refere a falta de monitor. Pois a empresa estaria sem o profissional que é exigido, conforme Lei e Edital desde segunda-feira. O transporte pela Rey Tur teria sido na escola Barros Cassal, no Passo Novo, em razão de avarias em um dos carros e, segundo a denúncia, como não teria reserva, o proprietário teria optado por fazer através do seu veículo particular. Além disso, o relato foi de que a empresa também não teria garagem para os veículos o que coloca a manutenção em dúvida.

Em contato com a Secretária de Educação Angela Vieiro e o Prefeito Márcio Amaral, a informação foi de que ainda não havia confirmação das denúncias, entretanto, será feita uma reunião com o proprietário da empresa e, caso seja comprovadas as irregularidades, as medidas cabíveis serão tomadas.

O PAT também buscou contatar o dono da empresa de transporte, Alisson Rey, ele confirmou que teria feito o transporte de dois alunos. “Para não esperar que o ônibus fosse da cidade até o Passo Novo e, isso, iria demorar cerca de 45 min, para que as crianças pudessem chegar ainda durante o dia em casa, os levei de caminhonete. Mas isso não vai mais ser realizado”- citou.

Alisson não confirmou em relação a não ter ônibus reserva e também não se manifestou sobre a falta de monitor.

A empresa Rey Tur estava operando nove linhas emergenciais, desde março e agora está habilitado a manter os serviços por mais cinco anos em decorrência da licitação.