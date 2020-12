Covid-19: segundo óbito nesta quinta-feira em Alegrete

Em menos de cinco horas, Alegrete contabilizou mais uma morte em decorrência da Covid-19 e chega ao 30° óbito.

A informação foi confirmada pela Secretária de Saúde do Município, Haracelle Fontoura. O paciente é um idoso de 84 anos que estava hospitalizado desde o dia 1° de dezembro. No final da manhã de hoje(17), uma senhora de 75 anos também teve a vida ceifada em decorrência do novo coronavírus.

Na noite de ontem(16), Alegrete registrou 30 casos positivos de Covid-19 e 54 recuperados. Os positivos são 18 mulheres, 11 homens e 01 criança, com idades entre 01 e 71 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, são 2.273 casos confirmados, com 1.622 recuperados, 623 ativos (616 em isolamento domiciliar e 7 hospitalizados positivos de Alegrete). Dos 6 internados, 4 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha.

Foram realizados 12.060 testes, sendo 9.554 negativos, 2.273 positivos e 233 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 653 pessoas.

As últimas homenagens são a cargo da Funerária Angelus. O sepultamento acontece às 17h30 no Cemitério Municipal de Alegrete.(sem velório de acordo com os protocolos da OMS).

Nesta quinta-feira, o Comitê de Crise do Governo do Estado, analisa os números de lotação de UTI’s nas cidades gaúchas.

Pelo boletim Covid-19, emitido na noite de quarta-feira pelo hospital Santa Casa de Caridade, a UTI Adulto estava com 50% dos leitos ocupados de pacientes com outras doenças. Na UTI destinada ao tratamento da Covid-19, a lotação era de 70%. No hospital de campanha dos 30 leitos disponíveis, 10 deles estão com pacientes.

Foto Eduardo Silveira