Covid-19 faz mais uma vítima fatal em Alegrete

Nesta quinta-feira, 17, Alegrete confirmou o vigésimo nono óbito pela Covid-19. Trata-se de uma mulher de 75 anos que internou no último dia 10 dezembro na Santa Casa . A paciente estava na UTI Covid.

A confirmação de mais uma morte em decorrência do novo coronavírus foi feita no final desta manhã, pela Secretaria de saúde do Município.

Na noite de ontem(16), Alegrete registrou 30 casos positivos de Covid-19 e 54 recuperados. Os positivos são 18 mulheres, 11 homens e 01 criança, com idades entre 01 e 71 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, são 2.273 casos confirmados, com 1.622 recuperados, 623 ativos (616 em isolamento domiciliar e 7 hospitalizados positivos de Alegrete). Dos 6 internados, 4 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha.

Foram realizados 12.060 testes, sendo 9.554 negativos, 2.273 positivos e 233 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 653 pessoas.

As últimas homenagens são a cargo da Funerária Angelus. O sepultamento ocorreu às 15h no Cemitério Municipal de Alegrete.(sem velório de acordo com os protocolos da OMS).

Nesta quinta-feira, o Comitê de Crise do Governo do Estado, analisa os números de lotação de UTI’s nas cidades gaúchas.

Pelo boletim Covid-19, emitido na noite de quarta-feira pelo hospital Santa Casa de Caridade, a UTI Adulto estava com 50% dos leitos ocupados de pacientes com outras doenças. Na UTI destinada ao tratamento da Covid-19, a lotação era de 70%. No hospital de campanha dos 30 leitos disponíveis, 10 deles estão com pacientes.