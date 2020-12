Policiais civis de Alegrete prendem mulher, no Caverá, envolvida em organização criminosa

Durante a manhã da última terça-feira(15), a Polícia Civil de Alegrete apoiou uma operação da Polícia Civil de Santa Maria onde foi realizado o cumprimento de uma mandado de prisão contra uma mulher de 39 anos, expedido pela Comarca do município da região central do Estado.

A ação foi no bairro Vila Nova no endereço da mulher, onde foram apreendidos mais de 11 mil reais, uma quantidade de droga e cinco celulares. Já a acusada foi presa no Balneário Caverá, em uma residência que estava trabalhando.

A prisão faz parte de uma operação da Polícia Civil de Santa Maria onde ocorreu a prisão preventiva de sete indivíduos por crime de estelionato e organização criminosa. De acordo com informações da Policia Civil de Santa Maria, na terça-feira, através da 3ª Delegacia ocorreu o cumprimento de sete Mandados de Prisão Preventiva e quatro Mandados de Busca e Apreensão.

As investigações tiveram início após o registro de uma ocorrência de estelionato onde a vítima teria depositado valores em “patrocínio” à Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que os estelionatários, que se passavam por Policiais Rodoviários Federais, pediam uma contribuição em troca de fornecerem adesivos da referida instituição policial. O crime acontecia de dentro da Penitenciária Modulada Estadual de Osório e diversas pessoas estavam envolvidas no mesmo, de modo que ficou caracterizado também o crime de organização criminosa.

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Osório, Arroio do Sal e Alegrete com o apoio do SIPAC Osório, DP de Arroio do Sal e SIPAC de Alegrete, sendo apreendidos cadernos com anotações, recibos, aparelhos de telefone celular e dinheiro.

Os presos são 04 homens com idades de 29, 31 e 52 anos, os quais já estavam recolhidos na Penitenciária Modulada de Osório. Além de três mulheres com idades de 28, 30 e 39 anos, sendo que duas foram presas em Arroio do Sal e Osório, recolhidas à Penitenciária Estadual feminina de Torres e a terceira foi presa em Alegrete. A ação foi coordenada pelo Delegado de Polícia André Sesti Diefenbach, titular da 3ª DP de Santa Maria.