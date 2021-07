Covid-19: sem pacientes na UTI, Alegrete registra dois casos positivos, neste sábado

Nesta sábado (31) foram registrados 02 casos positivos, 01 mulher e 01 homem, de 72 e 76 anos. Também foram registrados 02 recuperados.



Há 00 pacientes na UTI Covid, sendo 00 confirmados. No Hospital de Campanha há 02 pacientes, 02 aguardando resultado. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma há 15 leitos disponíveis. No Hospital de Campanha há 28 leitos disponíveis. Na UTI não-Covid há 09 internados, 02 confirmados que já saíram do período de transmissão.



Atualmente são 11.878 casos confirmados, com 11.555 recuperados, 33 ativos (32 estão ativos em isolamento domiciliar e 01 hospitalizados positivos de Alegrete) e 290 óbitos.



Foram realizados 37.523 testes, sendo 25.632 negativos, 11.878 positivos e 13 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 97 pessoas.