Criança desliga disjuntor de posto de saúde em Capão da Canoa e 3 mil imunizantes são afetados

Um total de 2.994 vacinas contra diversas doenças foram prejudicadas após o disjuntor de um posto de saúde ter sido desligado, na noite de sábado (14), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, um menino de 11 anos desligou o equipamento enquanto andava de bicicleta próximo ao local.

Segundo o município, são doses contra a Covid-19, Influenza e outras doenças. As doses ainda não foram descartadas. “Destino será dado após orientação do MS e SES”, informou a prefeitura.

Em nota, o executivo classificou a ação como uma “atitude maldosa e infeliz”. O caso na unidade de saúde do bairro São Jorge foi informado à Secretaria Estadual da Saúde e ao Ministério da Saúde. Leia a íntegra abaixo

A criança foi identificada por câmeras de segurança após a polícia reconhecer a bicicleta e o cachorro que acompanhava o menino. A delegada Sabrina Deffente relata que a mãe cobrou respostas do filho, que acabou confessando ter desligado o disjuntor.

“A mãe não sabia de nada e chamou a criança. Ela foi bastante firme”, diz Deffente.

A delegada afirma que, por ser menor de 12 anos, o menino é inimputável. Assim, não será aberto procedimento criminal.

“Ele viu o disjuntor, disse que não se deu conta que era do posto de saúde, e desligou de brincadeira”, afirma a delegada.

O irmão do menino e a namorada acompanhavam o garoto. Entretanto, a polícia afirma que eles estavam adiante dele, e que não presenciaram o ato.

Ainda que sem responsabilização penal, o caso será encaminhado pela polícia ao Ministério Público. Eventualmente, o órgão pode apurar alguma responsabilização paralela.

A polícia ainda aponta que, segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), os disjuntores precisam ficar em locais baixos e de fácil acesso.

Doses afetadas

A Prefeitura de Capão da Canoa afirma que, “embora as câmaras de conservação tenham bateria, a oscilação de temperatura prejudica a eficácia da vacina”. Quase 3 mil doses eram armazenadas no posto de saúde.

Coronavac (2ª dose): 258 doses

Astrazeneca (2ª dose): 230 doses

Pfizer (1ª dose): 114 doses

Pfizer (2ª dose): 138 doses

Influenza: 440 doses

Vacinas de rotina: 1.814 doses (utilizadas em crianças, bebês, idosos, gestantes, adolescentes e adultos)

Nota da Prefeitura de Capão da Canoa

“Por volta das 23h30 de sábado (14), a caixa de luz do ESF do bairro São Jorge foi quebrada e o disjuntor foi desligado. Por essa atitude maldosa e infeliz, centenas de doses de vacina foram perdidas. As câmeras flagram um casal e uma criança, que vai em direção ao poste e desliga a chave de luz. A partir desse momento, as câmeras se desligam devido à falta de energia. Embora as câmaras de conservação tenham bateria, a oscilação de temperatura prejudica a eficácia da vacina.

A Prefeitura de Capão da Canoa registrou boletim de ocorrência e enviou relatório ao Governo do Rio Grande para análise das amostras e posteriores encaminhamentos a serem tomados. A administração municipal lamenta um ato tão irresponsável em um cenário de pandemia e está tomando as providências cabíveis.”

