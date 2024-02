Criança morre após ter 50% do corpo queimado em Uruguaiana

A Polícia Civil, por meio da Delegacia da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana, deve investigar nas próximas horas um caso envolvendo um menino de quatro anos que teve a metade do corpo queimada, após ser atingido por gasolina que estava sendo utilizada por um jovem, possivelmente familiar da criança, no bairro Salvador Faraco, Zona Sul de Uruguaiana.

O menino foi encaminhado à UPA, por volta das 20h30 desta quarta-feira (14), informou a gestora administrativa da Santa Casa de Caridade, Thais Aramburu. O médico plantonista que atendeu a criança, de imediato, providenciou a remoção dela para o Pronto Socorro da Santa Casa de Caridade.

Devido a gravidade das queimaduras, a direção técnica do hospital solicitou o envio de um avião-ambulância para a transferência da criança para um hospital de referência de queimados. Thais informou ainda que neste período o menino foi entubado em um leito do Pronto Socorro para aguardar a vinda do avião, prevista para a manhã desta quinta-feira (15), mas ele veio a óbito por volta das 6h da manhã. “Temos a consciência do que tudo o que poderia ser feito ocorreu no tempo e hora certa, mas infelizmente o menino acabou falecendo, que é muito triste para quem salva vidas”, frisou.

Segundo informações da conselheira tutelar, Carla Delgado, que prestou atendimento à família, a criança estava na casa de uma tia quando o fato ocorreu. A mãe, ao tentar socorrer o filho, sofreu queimaduras nos braços e também foi atendida no Pronto Socorro da Santa Casa.

