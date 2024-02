Grave acidente na Zona Leste de Alegrete deixa idosos feridos

Share on Email

Na tarde de hoje(15), um grave acidente foi registrado pela Brigada Militar na Zona Leste de Alegrete. Segundo relatos dos policiais, um idoso de 70 anos, dirigindo um Fiat Uno, transitava pela Avenida Tiaraju no sentido bairro/centro.

Próximo ao número 3105, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um Fiat Palio que estava estacionado. O impacto foi tão intenso que o Fiat Palio foi arremessado alguns metros e tombou. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia.

A passageira do Uno, uma idosa, foi lançada para fora do veículo e arrastada por alguns metros. Ambos os idosos foram prontamente socorridos e encaminhados à Santa Casa de Alegrete. O motorista do Uno foi atendido pelo SAMU, enquanto a passageira foi levada pela ambulância dos bombeiros.

Segundo informações, o condutor do Uno sofreu lesões na cabeça e na perna direita. Já a passageira, além de ferimentos na cabeça e na perna direita, também apresentou lesões no tórax.