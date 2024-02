Mesmo tendo sido liberadas pela Justiça, empresa diz que não fará obras dos camarotes para este Carnaval

Share on Email

E após vistorias realizadas pelo perito, acompanhado por assistentes técnicos das partes envolvidas, a justiça decidiu autorizar a retomada da obra.

O engenheiro Jorge Sobrosa que fez parceria, através de sua empresa SOTRIN, com a Assercal, para fazer as obras falou que mesmo as obras tenham sido liberadas está meio nebuloso, porque o laudo aponta que devem derrubar tudo e eles acreditam que não. E tem mais, coloca Sobrosa, para este ano não teria tempo hábil, porque vão primar por um trabalho de segurança em todos os sentidos. Ele aguarda uma nova manifestação da ASSERCAL, mas o trabalho será realizado, atesta.

O laudo apresentado é claro no sentido de que 100% da estrutura encontra-se comprometida, sendo que, para retomada/continuidade da obra, a legislação exige o registro de projetos e acompanhamento por profissionais habilitados que serão os responsáveis pela segurança do empreendimento a partir desse ponto. Trata-se de questão técnica que, inclusive, refoge ao escopo da presente produção antecipada de provas de acordo com a decisão judicial.