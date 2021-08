Crimes de furto e estelionato seguem em alta em Alegrete

Share on Email

Assim como no primeiro semestre de 2020, nestes primeiros seis meses do ano em Alegrete, os crimes de furto e estelionato seguem liderando os índices criminais no município.

Os crimes de furto e estelionato são os mais recorrentes em Alegrete. No ano passado foram 423 furtos até o dia 30 de junho. Outro crime que despontou foi o de estelionato. Um crescimento de 53% em relação ao ano de 2019. Em 2020, até junho ocorreram 122 crimes de estelionato.

Os dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), revelam que os indicadores de criminalidade no município no primeiro semestre seguem em alta. Até o dia 30 de junho, foram registrados 270 furtos. Um dado alarmante é que dos 30 dias do mês de junho, ocorreram 45 furtos.

Já os crimes de estelionato não param de crescer. O semestre acusou 217 casos de estelionato, sendo que em junho foram registrados 49 ações de estelionatários. Em seis meses do ano, a 3ª Capital Farroupilha já teve 4 homicídios, 45 crimes de tráfico de entorpecentes, contra 26 posses de entorpecentes.

Os delitos relacionados à armas e munições somam 19 registros policiais. Nos seis meses do ano já foram seis furtos de veículos. Já o crime de abigeato vem diminuindo em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro semestre de 2020, foram 35 casos de abigeato, neste ano até junho tinham sido registrados 29 abigeatos.

Para o Delegado de Polícia, titular da 1ª DP Maurício Arruda Coronel, a pandemia alterou significativamente nosso modo de vida em sociedade. Para o policial as pessoas passaram a evitar transporte público, bem como sair de casa sem necessidade.

Delegado Maurício Arruda Coronel



Nesse contexto, também os criminosos mudaram em muitos casos sua maneira de atuar, acredita o delegado.

“O estelionato teve um grande crescimento, e os criminosos utilizam cada vez mais os meios digitais para sua execução, assim como as vítimas desse crime são, em sua maioria, pessoas idosas ou aposentados” explica.

Já os crimes de furtos estão ligados diretamente aos crimes de tráfico e outros que em regra se relacionam, frisa o delegado.

“A Delegacia de Polícia tem tido muito sucesso na resolução dos crimes de tráfico e homicídios, em regra, ligados a guerras de facções. A polícia possui um grupo de policiais muito competente e comprometido em seguir lutando para que os números do crime sigam caindo na cidade, para que a população de Alegrete possa se sentir cada vez mais segura”, pontuou o delegado Maurício Arruda Coronel.