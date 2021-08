Eldorado do Sul: jovem é preso com meia tonelada de maconha

Share on Email

Um jovem de 22 anos foi preso com meia tonelada de maconha dentro do carro, na tarde de terça-feira (24), em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo trafegava pela BR-290 e ao perceber a aproximação da viatura, fugiu por uma avenida em Eldorado do Sul, onde foi interceptado. O carro era um Renegade clonado.

Natural de Nova Hartz, o motorista já tem passagem pela polícia por roubo. Aos agentes, ele informou que foi pago para pegar o carro já carregado em Novo Hamburgo e levá-lo ao Uruguai.

De acordo com a PRF, a droga apreendida poderia produzir mais de um milhão de cigarros para consumo.