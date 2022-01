Criminosos armados assaltam posto de combustíveis em Alegrete

Share on Email

De acordo com informações, por volta das 15h, dois indivíduos em uma moto preta, chegaram para abastecer e o carona foi até o caixa e rendeu o frentista. O acusado portava um pistola.

Ele subtraiu uma certa quantia em dinheiro e alguns maços de cigarro. O indivíduo era magro, alto e estava de camiseta e bermuda, ambas na cor preta.

Já o piloto era um homem alto, negro e estava de bermuda vermelha e camiseta preta. A vítima destacou que o indivíduo que ficou na moto também portava um revólver. Após o assalto, ele seguiu na contramão na rua General Sampaio, em direção ao Centro.

Pela descrição é possível que a moto furtada na madrugada tenha sido usada no assalto. O piloto tem as mesmas características do indivíduo que roubou a Honda.

A Brigada Militar foi acionada e esteve no local.