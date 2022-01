Família procura por jovem desaparecido há 24 dias em Alegrete

Share on Email

Ele saiu da casa da irmã e disse que iria para o Centro e não deu mais notícias. Fernando não tem celular e reside com o pai, próximo à Praça do Bebedouro, em Alegrete.

A família pede, se alguém tiver informações, que entrem em contato através dos números (55) 9 9945- 3883 ou (55) 9 9655-5177. Na última segunda-feira (17), Fernando estava de aniversário. Uma das irmãs publicou um emocionante texto em sua rede social.

“Hoje é teu dia meu irmão. Seria um dia em que eu iria te levar um bolinho e comemorar contigo como sempre fiz, estou com o coração triste não vou negar pois não só hoje como todos os outros dias lembro e penso em ti a cada momento dói não te ver, dói não sentir teu abraço, dói não ouvir chamar por mim. Tudo que quero e que mais tenho pedido a Deus que te guarde e proteja e claro principalmente que te traga pra nós novamente os dias vão passando e nada de encontrar mas creio em meu Deus e sei que minhas orações não serão em vão. Onde estiveres meu irmão peço a Deus que leve um abraço e um beijo meu e saibas que te amo muito que tu nem imagina tu sabe sempre te disse que te amo e sempre estarei a teu lado. Colocar tudo mas mãos de Deus é o que nos resta e esperar que no tempo certo ele te traga de volta. Feliz Aniversário More eu te amo muito e a saudade tá roendo meu coração mas temos que ser fortes por ti neste momento“.

Informações sobre o paradeiro de Fernando podem ser repassadas para a Polícia Civil 3422-4525.