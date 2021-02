Motorista atropela ciclista, abandona carro e foge sem prestar socorro

Compartilhe















O acidente na noite deste domingo(14), na Avenida Tiaraju, deixou um homem de 50 anos ferido. Ele apresentava lesões na cabeça e nos braços.

Conforme informações da Brigada Militar, o ciclista trafegava no mesmo sentido do carro, na Avenida Tiaraju, na Zona Leste. Eles estavam sentido centro/bairro, quando nas imediações da empresa Barril, o condutor do Logus atropelou o ciclista. A vítima foi arremessada alguns metros e a bicicleta danificada. Na sequência, o motorista desceu do veículo e fugiu a pé, de acordo com testemunhas.

O carro ficou abandonado na via e seria recolhido ao depósito do Detran pelo crime de trânsito. Algumas pessoas que presenciaram o acidente disseram aos policiais que o condutor possivelmente estaria embriagado.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA. O acidente foi por volta das 20h. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.