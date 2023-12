Cristiano Montanha e Jucélia da Silva vencem Corrida Natal Iluminado em Alegrete

No início da noite do último domingo (17), foi realizada a 2ª edição da Corrida Natal Iluminado de Alegrete. O evento organizado pela prefeitura de Alegrete e Sesc, contou com 200 atletas. Participantes de Rosário do Sul; Alegrete; Manoel Viana; São Gabriel; Bagé e Uruguaiana completaram um percurso de 5km, pelas principais ruas centrais da 3ª Capital Farroupilha.

A largada e chegada foi em frente ao Centro Cultural, onde os atletas saíram no início da noite quente de domingo. O clima mais a meno do que de dia, brindou os atletas numa prova rápida. Os campeões gerais foram Cristiano Fernandes Montanha e Jucélia Silva Franco.

No masculino, Cristiano Montanha precisou de pouco mais de 17 minutos para cruzar o pórtico da chegada. Claudio Guterres chegou segundos atrás, seguido de Luis André Texeira Pereira, Diego Iarto Lacerda e Lougas Beserra de Araújo, completaram o pódio geral entre os homens.

Confira os vencedores por categorias:

Entre as mulheres, Jucélia Franco da Silva foi a mais rápida. Ela completou os 5km em 21 minutos e 19 segundos e faturou o título no feminino. As atletas Beatriz Borges Marçal (21’48”); Kaline De Araujo Resende ( 23’25”); Janine Dos Santos Goulart (23’28) e Laize Machado Da Costa (23’44), completaram o pódio geral feminino.

Fotos: Paulo Germano (Especial PAT) e reprodução