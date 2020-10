Cronista alegretense recebe prêmio literário em concurso realizado por revista européia

Compartilhe















A cidade de Alegrete foi bem representada em concurso literário.

O escritor alegretense José Antônio de Oliveira Gonçalves, participou do concurso literário realizado pela revista européia POV21 PT (versão língua portuguesa, site: (https://pt.pov21.com), com uma linha editorial voltada a jovens da atual geração.

Segundo a editora chefe, Irina Tãnase-Boain,” As ideias e as perspectivas dos jovens do século XXI são importantes e relevantes para nós. Acreditamos que fomos inspirados e esperamos que,por nosso trabalho,inspiremos os outros.” destacou.

O concurso foi realizado por ocasião da inauguração da revista em português, de forma que o candidato deveria apresentar um artigo para concorrer ao prêmio de editor por um dia.

O artigo premiado teve título ” Quem realmente somos”, onde Gonçalves, na forma de crônica , relata uma vivência cotidiana observada no bairro onde reside em Alegrete.

É o terceiro prêmio como escritor de crônicas, que o alegretense recebe. O primeiro foi em nível estadual em 2004, pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, com a crônica ” As coisas acontecem quando dizemos te amo”, obra publicada no livro Histórias do Trabalho com premiação realizada no teatro São Pedro em Porto Alegre.

De igual modo, em 2006, em âmbito nacional, foi agraciado pelo prêmio da editora Arnaldo Giraldo de SP com a crônica ” Acreditar Sempre”, obra publicada no livro de título ” Palavras, Som e Fúria”.

O escritor se diz surpreendido com o prêmio internacional, comunicado por email ,e confirmado, através da publicação no site da revista POV21 PT:

“O ganhador do nosso concurso é…. Jose de Oliveira Gonçalves. Ele é jornalista brasileiro, escritor e cronista. Também aposentado do Corpo de Bombeiros Militar. Está a estudar e também trabalha como apresentador do Boletim Web Notícias Online.”



Gonçalves recebeu o prêmio em virtude das vivências passadas em Alegrete e destacou a reportagem que não tem como mensurar a alegria de levar fatos do Alegrete ao universo literário estadual, nacional e internacional.

Ele que começou a ter amor pelas letras escrevendo crônicas no antigo jornal Diário do Alegrete, não quer comemorar, pois revela que a cultura de Alegrete não valoriza escritores desta categoria literária.

Júlio Cesar Santos