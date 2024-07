CRVR apresenta teatro sobre sustentabilidade a alunos de Alegrete

Cerca de 400 alunos assistiram ao espetáculo que, de forma lúdica, trata sobre questões fundamentais sobre sustentabilidade. Foi encenado questões de reciclagem e reaproveitamento de materiais, possibilitando o retorno destes itens para a cadeia produtiva.

A apresentação, no auditório da Sicredi, fez parte de uma série de ações da CRVR em alusão ao dia do Meio Ambiente, no RS, celebrado no último dia 05 de junho.

Sinopse da peça:

Ao encontrarem um mapa que haviam feito e escondido em um baú, ainda quando crianças, eles resolvem seguir o mapa para ver como o caminho indicado pelos “piratas” estava depois de tantos anos. Porém, os irmãos se deparam com uma triste realidade: lixo à vista.