Alegrete se transforma na cidade dos fuscas com encontro de carros clássicos e antigos neste fim de semana

Neste fim de semana nos dias 5, 6 e 07 de julho, a 3ª Capital Farroupilha será a cidade de gente apaixonada por clássicos.

A vitrine para essas raridades será o Parque Dr. Lauro Dornelles, onde será realizado o 1° Encontro de Fuscas, derivados, carros clássicos, antigos e neo-colecionáveis de Alegrete. Com entrada franca, os organizadores ofertam várias atrações durante os dias do evento, com shows de bandas locais, muito food-trucks com diversidade em lanches e bebidas, mini-fusquinhas para a criançada e outras atrações que só um encontro de carros oferece aos visitantes.

O evento em primeira edição é organizado pelo grupo Gurizada do Aircooled de Alegrete. A estimativa de expositores já ultrapassou 200 veículos de diversas marcas, anos e modelos. Luciano Brasil um dos integrantes do grupo e colecionador de fuscas antecipa que será um final de semana de muita nostalgia.

O evento estava inicialmente marcado para ocorrer nos dias 4 e 5 de maio, em virtude da maior catástrofe climática que assolou o RS, a organização acabou transferindo para este fim de semana. Além da completa infraestrutura, brinquedos infláveis, chopp no fuky-beer, do parceiro oficial do evento Márcio Silveira Ferreira, vindo diretamente de Santa Maria. Também haverá espaço de artesanato e produtos coloniais. Os organizadores querem consolidar o encontro como um dos maiores eventos da região.

Fotos: Everton de Souza Marita e Grupo Gurizada Aircooled