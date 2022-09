CTG Honório Lemes completa 55 anos de história

Há 55 anos escrevemos a nossa história no Caverá.

E a data é marcante, pois simboliza a nossa retomada após dois anos sem comemorarmos esta data, diz a patroa Kellen da Costa Castilho Iung.

O Honório Lemes já enfrentou dificuldades, lutas e percalços, mas sempre se manteve em pé junto aos seus associados.

55 anos do CTG Honório Lemes do Caverá

O CTG no sub distrito do Caverá já sofreu com a furia das enchentes que levou junto com ela diversos de seus bens, mas nunca levou a união de sua comunidade.

55 anos do CTG Honório Lemes do Caverá

São 55 anos mostrando a fibra e a garra de um pequeno CTG do interior, ensinando o verdadeiro sentido do tradicionalismo gaúcho.

São mais de cinco décadas de trabalho em prol dos jovens, da comunidade, mas acima de tudo valorizando os nossos legados e a gerações passadas.