Eduardo Vargas trabalha inclusão e visita equoterapia no 6º RCB

Na semana da pessoa com Deficiência, a Escola Estadual Eduardo Vargas desenvolveu várias atividades relacionadas ao Tema e visitação ao 6º RCB, onde os alunos puderam conhecer o Centro de Equoterapia de Alegrete.

Eduardo Vargas no Centro de Equoterapia

A partir do convite da professora Luciane de Oliveira Fortes do IFFAR – Instituto Federal Farroupilha de Alegrete, a qual tem um Projeto de Extensão “Equoterapia: Auxiliando a quem tem muito a nos ensinar”, com a intenção de divulgar essa importante atividade, convidou a Escola Eduardo Vargas a conhecer essa prática.

Eduardo Vargas no Centro de Equoterapia

A escola mobilizou as famílias a levar os alunos do Atendimento Educacional Especializado – AEE, sob a coordenação da Especialista em Educação Especial, professora Cecília Hohenberger.

O passeio contou com presença dos familiares e responsáveis dos estudantes, professores e assistentes da Escola, onde tiveram uma roda de conversa com a diretora e fundadora, pedagoga Mariza de Fátima Baldissera Pereira, e da professora voluntária, Luciane de Oliveira Fortes, quando esclareceram sobre a qual público é direcionado a equoterapia, e como é o ingresso na atividade. Os alunos visitantes assistiram um pouco da prática no cavalo e após, tiveram a oportunidade de viver a equoterapia com ajuda do grupo técnico presente.

Eduardo Vargas no Centro de Equoterapia

Houve também a Formação para Professores com o Tema: Educação Inclusiva: um olhar especial para os professores da classe regular ministrada pela professora Luciane de Oliveira Fortes do IFFAR – professora de Libras e Educação Especial e pela Psicóloga Lisiane da Luz Dias, psicóloga no IFFAR Campus Alegrete e CAPSII com Atuação em Psicologia Escolar e Clínica – Especialista.

TERMINALIDADE ESPECÍFICA CONTEÚDO ADAPTADO:

Tratou-se sobre as deficiências e transtornos de modo mais geral, sobre a importância das adaptações/flexibilizações com o objetivo de dar acesso a todos sobre o conteúdo, sobre a importância de realizar os registros dessas flexibilizações/adaptações, a importância de realizar os pareceres pedagógicos, também esclarecendo sobre a terminalidade específica.

BULLYING

O tema foi abordado em sala de aula onde os alunos relataram os problemas enfrentados na mesma e a Psicóloga Lisiane Dias abordou de maneira esclarecedora as diversas situações e a melhor maneira de enfrentá-las.

O Diretor Ademir Silva ressalta a importância de trabalhar esses temas na Escola pois são de fundamentais na prática docente e na interligação da Escola com a Comunidade Escolar.